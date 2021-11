Black Friday verloopt volgens winkeliers rustig

Black Friday verloopt rustig en veilig door het hele land. Dat zegt winkelbrancheorganisatie INretail. Dat komt volgens de winkeliers doordat er door klanten goed gevolg wordt gegeven aan de oproep om op een gunstig moment te gaan winkelen. Daarnaast helpt mee dat winkels hun kortingen niet meer allemaal concentreren op een dag maar over meerdere dagen spreiden. Het is ook rustiger doordat het in grote delen van Nederland regent, aldus een woordvoerder.

Volgens INretail, dat de drukte in de winkelstraten monitort, was het om 14.00 uur zelfs minder druk dan het gemiddelde van de laatste acht vrijdagen. De organisatie heeft een bureau ingehuurd dat via telsensoren in verschillende winkelsteden meet hoe druk het is. Ook heeft de woordvoerder van INretail contact met waarnemers in diverse grote steden die hem op de hoogte houden. Vorig jaar moesten winkels op sommige plekken in Nederland nog eerder dicht omdat het te druk was.

Black Friday zorgt normaal gesproken voor extra drukte in de Nederlandse winkelstraten, wat vanwege de oplopende aantal besmettingen met het coronavirus gevoelig ligt. De vrijdag na de Amerikaanse feestdag Thanksgiving Day staat bekend als koopjesfestijn Black Friday. Ook buiten de VS proberen winkeliers klanten naar hun winkels te lokken met scherpe aanbiedingen.

Bij PostNL is het op Black Friday ook een stuk drukker dan normaal. Volgens een woordvoerster was het bedrijf goed voorbereid op de drukte. Vorig jaar verwerkte de onderneming op piekdagen zo’n 1,7 miljoen pakjes per dag. Nu kan PostNL 2 miljoen pakketten per dag bezorgen, doordat het bedrijf twee extra sorteercentra heeft.