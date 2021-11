Black Friday zorgt mogelijk voor extra drukte in de winkelstraten

Black Friday zorgt vrijdag mogelijk voor extra drukte in de Nederlandse winkelstraten, iets wat vanwege de vele coronabesmettingen van de laatste tijd gevoelig ligt. Koopjesjagers verspreid over het land kunnen op deze dag bij tal van winkels terecht voor lucratieve aanbiedingen. Wel is de situatie dit keer anders dan eerdere jaren.

Winkelbrancheorganisaties als RND en INretail hebben bijvoorbeeld opgeroepen om promoties zo veel mogelijk te spreiden over meerdere dagen. Ook is consumenten aangeraden om vooral op rustige momenten te shoppen. Een woordvoerder van INretail durft geen voorspellingen te doen, maar denkt dat de drukte door die oproep best weleens mee zou kunnen vallen. Het is voor de branche belangrijk een verantwoordelijke boodschap uit te dragen, om extra beperkende coronamaatregelen voor winkeliers zo veel mogelijk te voorkomen.

Waar Black Friday enkele jaren geleden succesvol overwaaide uit de Verenigde Staten, is er nu ook een tegenbeweging die aan populariteit wint. Zo begon het goede doel Trees for All enkele jaren geleden met Green Friday, waar verschillende winkelketens zich achter hebben geschaard. Een winkel als Dille & Kamille heeft vrijdag geen speciale aanbiedingen en roept mensen op de natuur in te gaan. Intratuin vergroent 1 vierkante meter voor iedere boom die klanten deze dag kopen.

Pakketbezorgers krijgen het waarschijnlijk wel erg druk. PostNL verwacht deze dag en ook rond zogeheten Cyber Monday piekdrukte. Veel webwinkels stunten al de hele week met kortingen. Bol.com, de grootste webshop van Nederland, denkt dat zijn verkopen rond de actie zelfs nog iets hoger zullen uitkomen dan vorig jaar. Maar precieze aantallen worden niet genoemd. Het bedrijf doet er zijn uiterste best voor om alle bestellingen van klanten op tijd, dus voor de feestdagen, afgeleverd te hebben.

Wie op zoek is naar Black Friday-koopjes moet wel goed opletten niet in ‘nepaanbiedingen’ te trappen. Daarvoor waarschuwde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder deze week. Onderzoek van de toezichthouder wees uit dat webshops nog regelmatig met aanbiedingen stunten die mooier lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Consumenten werd ook aangeraden zich altijd af te vragen of ze een product wel voor de aangeboden prijs willen hebben.