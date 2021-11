BN’ers overvallen door vliegverbod zuidelijk Afrika

Diverse bekende Nederlanders zijn vrijdag overvallen door het nieuws dat vluchten uit zuidelijk Afrika zijn verboden in verband met de nieuwe, vermoedelijk besmettelijkere variant van het coronavirus die er is ontdekt. Onder anderen presentator Renze Klamer en bioloog/presentator Freek Vonk laten via sociale media weten dat ze in Afrika zitten.

“Paar minuutjes voordat Zuid-Afrika op slot ging”, schrijft Klamer in zijn Instagram Stories bij een foto waarop hij poseert op de Tafelberg bij Kaapstad. Korte tijd later deelt hij het nieuws dat Nederlanders nog wel mogen terugvliegen, maar dat er dan wel een quarantaineplicht geldt. “Dat wordt quarantaine”, aldus de presentator.

Vonk zit, vermoedelijk voor opnames van zijn programma Freeks Wilde Wereld, in NamibiĆ«. “Ken je dat verhaal van die cameraploeg die zondag terug zou vliegen uit NamibiĆ«?”, schrijft hij op sociale media.

Journalist Koen de Regt van RTL Nieuws is op vakantie in Zuid-Afrika. Op Twitter noemt hij de maatregelen “volstrekte paniekvoetbal”. “Er zijn nog honderden vragen rond deze variant. En in Nederland loop je nu veel meer risico op Covid dan hier. Bovendien: er zijn 90 gevallen in Gauteng (Johannesburg). Als je daarom reizen vanuit Kaapstad verbiedt, is alsof je reizen vanuit Amsterdam verbiedt omdat er een variant in Barcelona gevonden is.”

Volgens De Regt zou het “gezien de enorme aantallen besmettingen in de EU” logischer zijn als Zuid-Afrika de grenzen dichthoudt.