Bonden en werkgevers willen plan om nieuwe lockdowns te voorkomen

Vakbonden en ondernemersorganisaties willen zo snel mogelijk met het demissionaire kabinet in gesprek over een coronaplan dat Nederland weer perspectief moet bieden en voorkomt dat er steeds weer nieuwe lockdowns nodig zijn. Dat laten de bonden FNV, CNV, VCP en organisaties als VNO-NCW en LTO Nederland weten in een gezamenlijke verklaring.

“Het virus is voorlopig nog onder ons. We hebben een plan nodig om daarmee te leven, zonder steeds weer alles op slot te moeten gooien”, aldus de sociale partners. Met hun oproep steken ze naar eigen zeggen de hand uit om daar samen met het kabinet aan te gaan werken.

Zowel de bonden als de werkgevers gaan ervan uit dat het kabinet vrijdagavond met maatregelen komt “die bedrijven en instellingen, werknemers en de gehele samenleving weer keihard raken”. Ze vinden dat dit automatisch moet betekenen dat in elk geval getroffen ondernemers en werknemers, zoals in de horeca en evenementenbranche, worden gecompenseerd en ondersteund.

FNV-voorzitter Tuur Elzinga geeft aan dat er tot nu toe eigenlijk sprake is van zigzagbeleid. Daarmee zou het demissionaire kabinet voor meer controverse in de maatschappij zorgen. “We willen in gesprek met het kabinet over wat er nodig is, bijvoorbeeld in de zorg, om te kunnen leven met het virus zonder steeds de samenleving geheel of gedeeltelijk dicht te doen”, voegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen toe. “Zonder plan houden we het met elkaar niet vol”, stelt ze ook.