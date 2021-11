Burgemeester Bruls verbiedt demonstratie Nederland in Verzet

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft een aangekondigde demonstratie van Nederland in Verzet van zondag in de binnenstad van Nijmegen geweigerd. Hij heeft dat gedaan op advies van politie en koepelorganisatie GGD GHOR en in overleg met het Openbaar Ministerie in de Nijmeegse driehoek “vanwege ernstig risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid en het niet kunnen handhaven van de coronamaatregelen”.

De politie zegt signalen te hebben gehad dat er niet alleen vreedzame demonstranten maar ook andere groeperingen naar de demonstratie zouden komen, zoals voetbalhooligans. Die zouden uit zijn op een confrontatie met de politie of andere groepen. De demonstratie zou daarom een gevaar vormen voor de veiligheid in de binnenstad, aldus de gemeente.

Omdat sommige demonstranten hebben aangegeven zich niet te zullen houden aan het verbod, geldt er zondag een noodverordening in de stad en is Nijmegen aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie mensen mag fouilleren en aanhouden die zich in groepsverband ophouden, wapens of vuurwerk bij zich dragen, of signalen vertonen die duiden op demonstreren of uit zijn op confrontatie met anderen of de politie.

De demonstranten wilden een route lopen door de binnenstad, waarna ongeveer 3000 deelnemers bij elkaar zouden komen op de Grote Markt.