Cao academische ziekenhuizen eindelijk rond

De nieuwe cao voor het personeel van de academische ziekenhuizen, waaraan veel acties vooraf gingen, is er helemaal door. Een ruime meerderheid van 83 procent van de stemmende FNV-leden ging akkoord met het principeakkoord dat al was overeengekomen tussen werkgeversorganisatie NFU en de onderhandelaars van de verschillende zorgbonden. Er is nu voldoende instemming om de cao te laten gelden voor alle betrokkenen, zegt de FNV.

Elise Merlijn, die namens de FNV de onderhandelingen deed, is blij maar plaatst nog wel een scherpe kanttekening: “Je zou verwachten dat zorgwerkgevers hun eigen medewerkers in deze tijd een flinke waardering geven. Maar zonder actievoeren waren de 80.000 medewerkers van de UMC’s er zelfs in koopkracht op achteruit gegaan.’’

Het principeakkoord werd twee weken geleden bereikt nadat duizenden medewerkers in september en oktober een zondagsdienst hadden gedraaid op doordeweekse dagen. Na de aankondiging van de derde stakingsdag werd overeenkomst bereikt.

De FNV voert nu voor de 200.000 medewerkers in de algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Die verlopen niet erg naar de zin van de bond. De voorstellen zijn ook niet genoeg om nieuw personeel binnen te halen en de werkdruk te verminderen, zegt Merlijn. “Wij weten ook wel dat we niet zomaar een blik nieuwe medewerkers kunnen openen, maar maak het dan in ieder geval aantrekkelijker voor nieuw personeel.” Acties zijn ook in de algemene ziekenhuizen niet uit te sluiten, dreigt de FNV.