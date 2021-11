Corona gaf deels doorslag voor bezoek Beatrix aan Curaçao

Prinses Beatrix is juist mede vanwege het coronavirus naar Curaçao afgereisd. De prinses kreeg kritiek op sociale media, omdat ze een werkbezoek aan het eiland brengt, terwijl in Nederland het aantal coronabesmettingen flink stijgt. Juist ten tijde van het coronavirus vindt Beatrix het belangrijk het eiland te bezoeken, meldt een woordvoerster van de Rijksvoorlichtingsdienst.

De prinses bezoekt het eiland ook in het kader van 25 jaar samenwerking tussen natuurorganisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk in de vorm van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), waar Beatrix beschermvrouwe van is. Dat, en het coronavirus, zorgen ervoor dat het volgens de zegsvrouw relevant is het eiland juist nu te bezoeken.

De woordvoerster benadrukt dat alle coronamaatregelen in acht worden genomen en dat reizen naar Curaçao volgens die maatregelen gewoon mag. Donderdag arriveerde prinses Beatrix op het eiland. Op het vliegveld werd ze opgewacht door gouverneur Lucille George-Wout en minister-president Gilmar Pisas. “Het is zo fijn om hier weer te zijn”, zei Beatrix bij aankomst. Ze blijft tot en met zondag op het eiland.

Haar agenda is die drie dagen behoorlijk vol. Het bezoek staat vooral in het teken van natuurbehoud en de effecten van de coronapandemie. Ze volgt onder meer een natuurles aan schoolkinderen, ze helpt bij het uitzetten van een flamingo die hersteld is na verblijf in een dierenkliniek en ze krijgt uitleg over het kweken van koraallarven.