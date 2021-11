De Jonge: planbare operaties landelijk uitgesteld, hulp Defensie

Zorgminister Hugo de Jonge heeft de zogeheten ‘fase 2d’ afgekondigd. Alle ziekenhuizen stellen planbare zorg uit en indien nodig en “medisch aanvaardbaar” worden ook kritieke planbare operaties langer uitgesteld dan eigenlijk de bedoeling is. Dit om handen vrij te spelen voor zorg voor Covid-patiënten en op de intensive cares. Ook wordt de hulp van Defensie ingeschakeld.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding en het Landelijk Netwerk Acute Zorg hadden om de invoering van deze aanpak gevraagd. Dit is de laatste fase voor fase 3, die in de praktijk ‘code zwart’ betekent. Dan is er zelfs een tekort aan ic-bedden.

In de praktijk betekent dit, dat de “heup-, knie- en staaroperaties echt overal stoppen” om meer mensen aan de bedden te hebben waar acute zorg aan (corona)patiënten moet worden geleverd. “We hebben iedereen nodig om zorg te blijven leveren”, zegt De Jonge. Deze nieuwe stap heeft “vergaande gevolgen”, geeft de zorgminister toe.

Defensie gaat met 100 tot 120 mensen helpen in het militair hospitaal in het UMC Utrecht. Dat “biedt hulp en lucht”, zegt De Jonge. “We benutten zo alles om kritieke planbare zorg door te laten gaan.” Als je die ingrepen, bijvoorbeeld bepaalde chemokuren en het verwijderen van tumoren, langer dan zes weken uitstelt, “is het mogelijk dat je te laat bent”.

Uit een brief die de bewindsman naar de Kamer heeft gestuurd, blijkt dat ook bij poliklinieken afspraken worden uitgesteld “als dit personeel oplevert dat ingezet kan worden” voor meer acute zorg. De ic-capaciteit gaat omhoog naar 1150 bedden “en vervolgens naar 1350 ic-bedden”. “Landelijk blijft het LCPS Covid-patiënten spreiden en er wordt maximaal ingezet op internationale samenwerking.”