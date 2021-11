De Jonge: verbod op vluchten uit zuidelijk Afrika

Vluchten uit zuidelijk Afrika zijn wegens zorgen over de nieuwe coronavariant vanaf vandaag 12.00 uur verboden. Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge. Daarnaast worden de landen waar het om gaat toegevoegd aan de lijst van landen met een zeer hoog risico. De passagiers op vluchten die uit de regio nog onderweg zijn, worden op Schiphol getest en moeten daarna in quarantaine.

De landen die het betreft zijn Botswana, Eswatini (Swaziland), Lesotho, Namibiƫ, Zimbabwe en Zuid-Afrika.

Volgens De Jonge is de nieuwe variant “reden voor zorg”, maar is er ook nog veel onduidelijk. “Dit is een maatregel uit voorzorg, om daarmee de introductie van een nieuwe variant die mogelijkerwijs besmettelijker is te willen afvangen”, aldus de Jonge. Hij benadrukt dat Europese lidstaten samen optrekken. Dat geeft de maximale garantie dat je op z’n minst de binnenkomst ervan vertraagt.”

Nederlanders die in Zuid-Afrika zitten hebben het recht terug te komen. Het vliegverbod betekent ook niet dat er helemaal geen vluchten meer tussen zuidelijk Afrika en Nederland zullen zijn. Voor staatsburgers, maar bijvoorbeeld ook medisch personeel en vracht, blijft luchtverkeer mogelijk. Daarvoor geldt dan wel de dubbele testverplichting en de quarantaineplicht.