Eerste ‘coronahelikopter’ van Zuyderland naar Duitsland onderweg

De speciaal voor coronazorg ingerichte traumahelikopter Lifeliner 5 is vrijdag rond de middag vanuit het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen met een coronapatiënt vertrokken naar Duitsland. De patiënt lag op de intensive care in Heerlen en wordt naar een ziekenhuis in Münster gevlogen, meldt een woordvoerder van Zuyderland.

De helikoptervlucht vanuit Heerlen bijt de spits af van verplaatsingen van coronapatiënten door de lucht vanuit Nederland naar Duitsland. De helikopter vliegt vanuit Leeuwarden in opdracht van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De Lifeliner 5 is eerder ook al ingezet voor vervoer van coronapatiënten.

Het medische team aan boord van de helikopter komt van het Nijmeegse ziekenhuis Radboudumc. Het toestel vervoert patiënten die op de intensive care liggen over grotere afstanden, omdat vervoer door de lucht sneller gaat dan over de weg. De Lifeliner 5 wordt normaal gebruikt voor spoedvervoer vanaf de Waddeneilanden. Daar is nu een vervangende helikopter voor beschikbaar, aldus het Radboudumc.

Zuyderland ligt naar eigen zeggen overvol met patiënten. Oorspronkelijk zou de helikopter donderdagochtend vanuit Heerlen vertrekken, maar door de mist kon de heli niet landen en werd de vlucht naar een later tijdstip verschoven. De hulp vanuit Duitsland moet de Nederlandse zorg wat ontlasten.