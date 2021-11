Geld voor zwaarst gedupeerden watersnood Limburg overgemaakt

Limburgse huishoudens die het zwaarst getroffen zijn door de watersnood in juli hebben inmiddels 2000 euro uitgekeerd gekregen uit het Nationaal Rampenfonds. Het gaat om zo’n 2500 huishoudens, die bovenop de aanvankelijke schadevergoeding van 1000 euro nog eens 1000 euro extra ontvangen. Dat maakte de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) in Limburg vrijdag bekend. De BSGW verdeelt het geld uit de pot van het Nationaal Rampenfonds.

Op 19 november maakte het Nationaal Rampenfonds bekend het bedrag van 1000 euro te verdubbelen. Binnen een week heeft BSGW het geld naar eigen zeggen overgemaakt aan de getroffen huishoudens. “Alle gedupeerden hebben dit bedrag inmiddels op hun rekening staan”, aldus de dienst.

Via Giro 777 is zo’n 11 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de overstromingen in Limburg. Onder meer de eenmalige giften worden hiervan betaald, waarvoor mensen een aanvraag konden doen bij hun gemeente. Het bedrag is belastingvrij uitgekeerd en heeft geen invloed op een eventuele uitkering.