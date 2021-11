Horeca heeft het gevoel dat coronabrandhaard niet wordt aangepakt

Waarom wordt de horeca nu hard geraakt en blijven de scholen open? Dat vragen verscheidene grote horeca-ondernemers zich af na de coronapersconferentie van vrijdagavond. “Als er ergens brand is, moet je die blussen. Er is nu een coronabrandhaard in het onderwijs. Daar moet dan wat aan worden gedaan”, zegt de Amsterdamse horecamagnaat Won Yip, die meerdere cafés heeft in de hoofdstad.

Bij Johan de Vos, uitbater van café Boerke Verschuren in Breda, klinkt dezelfde kritiek. En ook Robèr Willemsen, restauranthouder en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), wijst erop dat de scholen wel openblijven. “Halfzachte maatregelen” noemt hij de gekozen aanpak van het kabinet, terwijl de horeca door de verplichte sluiting om 17.00 uur “feitelijk plat” zou komen te liggen.

Hun Rotterdamse collega Herman Hell haalt de besmettingscijfers erbij. Besmettingen vinden volgens hem vooral thuis, bij vrienden op bezoek en op scholen plaats. Hij spreekt daarom van “symbolische maatregelen”, maar daar krijg je volgens hem het virus niet mee weg.

De ondernemers zijn bang dat de pandemie op deze manier “nog lang bij ons zal blijven”. De Vos vreest zelfs dat het door de “net-niet-oplossing” zomaar maanden kan gaan duren voor alles weer normaal is. Vooral het gebrek aan perspectief zit hun dwars. “Ik mis een stip op de horizon”, geeft Won Yip aan.

Wat volgens de mannen nodig was waren harde maatregelen, zodat Nederland snel van alle ellende af zou zijn. Dan was er bijvoorbeeld wellicht nog een kans geweest dat restaurants rond de kerst weer volop in bedrijf zijn. Nu ze om 17.00 dicht moeten kan de zo belangrijke decembermaand eigenlijk al volledig worden afgeschreven, klinkt het.

“Mensen kunnen nog wel een bak koffie komen drinken. Maar dan heb je alles wel gehad”, benadrukt De Vos. Normaal moet de horeca het in deze tijd van het jaar vooral van de avonduren hebben. De Vos voorspelt dat mensen nu meer thuisfeestjes zullen organiseren. Hell denkt dat zijn zaken amper nog omzet kunnen draaien. Dat komt niet alleen door de vroege sluiting. Wat volgens hem ook impact heeft is dat er door de 1,5 meter afstand overdag veel minder capaciteit kan worden benut.

Niet alle ondernemers zijn even somber. Amsterdammer Riad Farhat, die ook meerdere zaken heeft, onderstreept dat de coronasteun voor ondernemers wordt uitgebreid. Farhat vindt ook dat de horeca zich eigenlijk niet moet afvragen waarom nu juist deze branche zo wordt geraakt. Hij snapt dat wel, wat als de horeca zou openblijven zou het veel drukker zijn in de Nederlandse binnensteden. En dat laatste wil de overheid nu juist voorkomen, aldus Farhat.