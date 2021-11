Huisartsen en GGD willen betere voorlichting koorts bij kinderen

Amsterdamse huisartsen gaan samen met de GGD 20.000 informatieboekjes aanbieden met informatie over koorts bij jonge kinderen. Dat moet helpen de “torenhoge druk” op de huisartsenzorg te verlichten, laten zij weten.

Het boekje legt onder meer uit wat koorts precies is en wanneer ouders wel of juist niet contact zouden moeten zoeken met de huisarts of huisartsenpost. “Koorts bij kinderen is meestal onschuldig, maar toch vaak aanleiding om contact met de huisartsenpraktijk of -post op te nemen”, zegt Katinka Prince, voorzitter van de Amsterdamse Huisartsen alliantie.

Met de stijgende coronacijfers, een verwachte geboortegolf en het griepseizoen zien de zorgaanbieders de druk op de huisartsenzorg alleen maar toenemen. “Als ouders meer kennis hebben, scheelt dat vragen aan de huisarts en houden we meer tijd over voor de belangrijke hulpvragen”, stelt Prince over de informatiecampagne.

Volgens de Amsterdamse zorgverleners komen kinderen tot vier jaar het vaakst langs op de huisartsenpost en bellen ouders van kleine kinderen “relatief vaak” voor een telefonisch consult. “Uiteraard mogen ouders altijd bellen bij alarmsymptomen of ongerustheid”, benadrukt Prince.

De GGD Amsterdam-Amstelland deelt de ‘koortsboekjes’ bij babyconsulten uit via jeugdartsen en -verpleegkundigen, bijvoorbeeld bij de eerste inenting. Van die prik tegen onder meer dysenterie, kinkhoest en tetanus is lichte koorts een mogelijke bijwerking, stellen de huisartsen en de GGD. 260 huisartsen uit de hoofdstad kunnen de informatieboekjes aanbieden op de huisartsenpost of in de praktijk. De koortsinformatie is ook online te vinden.