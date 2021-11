Kabinet trekt nog eens 2,2 miljard uit voor extra steun bedrijven

Het kabinet gaat weer meer steun geven aan ondernemers die geraakt zijn door de coronamaatregelen. De loonsteunregeling NOW keert terug: bedrijven krijgen een deel van de loonsom vergoed als hun omzet behoorlijk daalt. De tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) was in het vierde kwartaal al beschikbaar, maar ondernemers krijgen nu 100 procent van de geschatte vaste lasten vergoed, in plaats van 85 procent.

Met de uitbreiding van de steun is zo’n 2,2 miljard euro gemoeid, laat het ministerie van Economische Zaken weten. De terugkeer van de loonsteun, in de vorm van ‘NOW 5′, kost zo’n 1,5 miljard euro. Bedrijven kunnen 85 procent van de loonkosten vergoed krijgen. Het ministerie van Sociale Zaken hoopt dat werkgevers nog voor het einde van het jaar kunnen aankloppen bij het loket voor de loonsubsidie.

Ondernemers hoeven zich ook geen zorgen te maken over de blauwe envelop: het belastinguitstel wordt verlengd tot einde jaar. Het bijzondere uitstel was eigenlijk op 1 oktober stopgezet. De rente die over de belastingschuld wordt betaald, zal slechts langzaam oplopen.

In het pakket is 68 miljoen euro opzijgezet voor de culturele sector. Met 40 miljoen euro wil Sociale Zaken, in overleg met betrokken partijen, werkzoekenden in contact brengen met werkgevers in sectoren met grote tekorten aan mankracht.