Kabinet neemt extra maatregelen tegen coronahausse

Aan het begin van de avond staat opnieuw een coronapersconferentie op de planning. Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen dan bekendmaken welke maatregelen het kabinet heeft genomen om het grote aantal besmettingen terug te dringen. Volgens een betrokkene zal het kabinet eerder op de dag flink wat knopen moeten doorhakken.

Het lijkt het meest waarschijnlijk dat het kabinet meegaat in het advies van het Outbreak Management Team om horeca, niet-essentiƫle winkels en culturele instellingen om 17.00 uur te laten sluiten. Het onderwijs kan mogelijk openblijven. Maar of er op scholen bijvoorbeeld extra maatregelen worden overwogen om besmettingen daar tegen te gaan, is nog onduidelijk.

Een relatief groot deel van de besmettingen wordt veroorzaakt op scholen, ook omdat kinderen onder de twaalf jaar niet gevaccineerd zijn. In een spoedadvies donderdag zei het OMT dat scholen open moeten blijven. In een eerder advies zeiden de deskundigen al maatregelen voor het onderwijs het liefst te willen “vermijden”. Maar er zouden mogelijk wel aanvullende regels op scholen nodig zijn.