Koopmans twijfelt aan effect stop vliegverkeer zuidelijk Afrika

Virologe Marion Koopmans twijfelt of het stopzetten van het vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika wegens de daar ontdekte coronavariant B.1.1.529 het virus kan tegenhouden. De Europese Commissie wil dat er onmiddellijk opgehouden wordt met vluchten van en naar het gebied.

“Ik snap het wel als reactie, we schrikken natuurlijk allemaal. Maar de ervaring leert dat dit misschien niet zoveel effect heeft omdat dit virus waarschijnlijk al langer circuleert”, zegt Koopmans. Het is volgens haar “ook zeker denkbaar” dat de variant elders is ontstaan. “En dan is het dweilen met de kraan open.”

Zuid-Afrika heeft volgens haar een goed systeem waardoor zo’n variant daar snel wordt opgemerkt, maar uitgezocht moet worden waar het vandaan komt en hoe het verspreid wordt. Ze vindt deze variant wel erg zorgelijk, omdat deze zich nog sneller lijkt te verspreiden dan de Delta-variant. De vaccinatiegraad in het gebied is nog laag. “En het is de vraag of de bescherming van vaccins tegen ernstige ziekte door deze variant verminderd is.”