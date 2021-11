Ondernemers Coolsingel krijgen 19.000 euro voorschot voor schade

De gemeente Rotterdam deelt in totaal een voorschot uit van 19.000 euro voor kleine ondernemers op de Coolsingel die materiële schade hebben geleden na de rellen van vorige week vrijdag. De rellen zorgden voor schade bij tientallen ondernemers. Met het voorschieten van het schadebedrag hoopt de gemeente dat de ondernemingen weer hersteld kunnen worden in aanloop naar de feestdagen. Reparaties hoeven dan niet te wachten op de uitkering van verzekeraars en/of het verhalen van schade op de daders.

“Met deze regeling helpen we kleinere ondernemers de schade zo snel mogelijk te herstellen en zorgen we tegelijkertijd dat onze gloednieuwe Coolsingel richting de feestdagen weer helemaal spic en span is en winkelend publiek aantrekt”, aldus wethouder Economie Roos Vermeij. “Zo krijgen Rotterdamse winkeliers binnen de beperkte openingstijden in ieder geval zoveel mogelijk ruimte om omzet te draaien en het hoofd boven water te houden.” De eerste voorschotten worden vrijdagmiddag overgemaakt.

Tijdens de ongeregeldheden in het Rotterdamse centrum werd onder meer met stoeptegels en zwaar vuurwerk gegooid. De politie voelde zich genoodzaakt meerdere waarschuwingsschoten te lossen, vijf mensen raakten gewond toen ze werden geraakt door een kogel. Tot nu toe zijn bijna vijftig mensen gearresteerd.