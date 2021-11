Piets weerbericht: verkeerswaarschuwing

Verkeerswaarschuwing: De komende avonden, nachten en ochtenden kans op plaatselijke gladheid. Kans op mist en dichte mist.

Vanmiddag vanuit het westen regen. Met name in het gehele westen en in het noordwesten kan veel regen vallen. Overdag 5 of 6 graden. In de kustgebieden 7 of 8 graden. Een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Windstoten in kracht 7. In het Waddengebied windstoten in kracht 8 of 9!.

Vanavond en de komende nacht flink rustiger weer met eerst regen en later nog een aantal buien of buitjes met kans op natte sneeuw. Vannacht +1 tot +3 graden. Vannacht kans op mist.

Winterse bui

Zaterdag veel bewolking en een paar buien of buitjes. Landinwaarts met kans op natte sneeuw. Overdag 4 tot 7 graden. Een zwakke tot matige wind uit zuid tot oost. In de avond en nacht een winterse bui met +3 tot -1 graden.

Zondag veel bewolking, wat regen en 2 graden in het oosten tot 6 of 7 graden in de kustgebieden. De wind uit noord tot noordwest, matig tot vrij krachtig. In de avond en nacht regen en mogelijk natte sneeuw bij -1 tot +4 graden. Maandag ook nog (winterse) buien en 3 tot 7 graden. In de nacht regen, kans op natte sneeuw en 0 tot +4 graden. Dinsdag regen en minder koud met overdag op naar de 6 of 7 graden gemiddeld.