Popsector baalt van sluiting, wil heldere regels voor steun

De popsector verwacht dat veel podia de komende tijd de deuren sluiten omdat het met de nieuw aangekondigde maatregelen bijna niet mogelijk is concerten te organiseren. De sector vraagt om heldere regels met betrekking tot de aangekondigde steunpakketten.

“Heel jammer dat we dicht moeten, zeker omdat we niet bijdragen aan besmettingen, maar als het bijdraagt aan het afnemen van de druk op ziekenhuizen werken we mee”, zegt Berend Schans namens de brancheorganisatie van poppodia en festivals VNPF. Hij denkt dat veel podia de komende weken de deuren helemaal zullen sluiten. “Feitelijk is dit een 100 procent lockdown.”

De brancheorganisatie noemt het fijn dat er dat het kabinet weer steunmaatregelen heeft toegezegd, maar wil daar wel snel duidelijkheid over. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn verschillende regelingen te “stapelen”, zegt Schans. “Er zijn heel veel regels waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor steun, vooral vanuit Europa. Dan kan het zo zijn dat een podium juridisch niets mag ontvangen omdat het het maximum al bereikt heeft. Nu zijn veel van die budgetten al wel verhoogd, maar daarin moet duidelijkheid geschept worden.”