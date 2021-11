Rutte hoopt op normale kerst, maar ‘absoluut geen garanties’

Demissionair premier Mark Rutte “hoopt op een normale kerst”, maar kan daarover “absoluut geen garanties” geven. “Het kan langer duren” voordat de vrijdag aangekondigde aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus kunnen worden ingetrokken. Vooralsnog geldt het pakket tot en met 18 december.

“Dit is echt nodig voor drie weken”, benadrukt Rutte. Op 14 december bekijkt het kabinet of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Maar het wordt volgens de premier ook “interessant” om komende week te zien of de maatregelen van twee weken geleden tot een daling van de besmettingen hebben geleid.

Maar: “het kan zijn dat de maatregelen doorlopen in de kersttijd”, waarschuwt Rutte. Hij beseft dat dit ook voor ondernemers die in deze tijd van het jaar doorgaan het grootste deel van hun omzet behalen, een moeilijke boodschap is. Daarom is ook besloten de economische steunmaatregelen “door te trekken naar begin volgend jaar”.