Tips voor een sfeervolle tuin

Vind je het lastig om je tuin een sfeervolle uitstraling te geven? Dat kan een hele uitdaging zijn. Je wil natuurlijk een gezellige tuin, maar hij moet ook praktisch zijn. In deze blog geven we tips om een gezellige tuin te creƫren. Of je nu een beginnende tuinierder bent, of al wat meer ervaren, in beide gevallen kunnen deze tips je helpen.

Sfeervolle, maar ook milieuvriendelijke tuin

Kies voor duurzaamheid bij het inrichten van je tuin. In een duurzame tuin kan de natuur namelijk zijn eigen gang gaan, waardoor je een steentje bijdraagt aan een beter klimaat. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een moestuin aan te leggen. Een moestuin staat niet alleen gezellig, maar zorgt ook voor gezond en biologisch voedsel. Groenten die gemakkelijk te telen zijn, zijn bijvoorbeeld spinazie, sla en wortelen. Maar ook kruiden als bieslook en rozemarijn zijn aan te raden als je net begint met je moestuin. Aanbevolen wordt om met je moestuin na de vorstperiode te beginnen.

Borderplanten

Je kunt je moestuin afschermen van de rest van de tuin, door borderplanten te plaatsen. In een border staan diverse soorten bloemen en planten. Ook wordt er in een border gewerkt met hoogte- en kleurverschil. Daardoor ontstaat er dynamiek en een speels effect in je tuin. Een border kan bovendien worden aangelegd in een grote en kleine tuin. De inrichting bepaal je helemaal zelf. Wel is het van belang na te denken over de plaats en indeling van de border. Dit komt omdat de grondsoort, bloeitijd en zonuren van invloed zijn op het succes van de border. Bij Yarinde kun je kant-en-klare borderpakketten bestellen. Je krijgt dan een pakket dat voor jouw tuin geschikt is. De planten zijn zorgvuldig geselecteerd en passen bij elkaar. Dat scheelt veel werk!

Verschillende hoekjes

Je krijgt ook sfeer in je tuin door deze op te delen in verschillende hoekjes. Je kunt bijvoorbeeld in de hoek van je tuin een bank of stoel plaatsen, met wat fijne kussens en verschillende lampjes. Daar kun je op een zomerdag je even heerlijk afzonderen van de rest van de wereld en met een boek of tijdschrift genieten van de rust. Als je het gezellig vindt om met familie of vrienden te eten, kun je ook een gezellige eethoek maken in je tuin. Zorg voor een mooie eettafel met stoelen en zet er bloeiende planten omheen. Gezelligheid gegarandeerd!

Kleuren

Kleuren zijn ook van belang in je tuin en doen veel met de sfeer. Je kunt bijvoorbeeld met kleuren ervoor zorgen dat je tuin langer lijkt, maar ook korter en smaller. Ook kun je bepaalde delen van je tuin extra aandacht geven aan de hand van kleur. Warme tinten als rood, geel en oranje zorgen voor sfeer in je tuin. Koelere tinten als blauw, paars of groen zorgen juist voor een kalmere look. Dat geldt overigens niet alleen voor de planten die je in je tuin hebt, maar ook voor je meubilair en andere materialen.