Winkeliers opgelucht dat ze slechts uurtje eerder dicht hoeven

Winkeliers reageren opgelucht op de coronamaatregelen die vrijdagavond zijn aangekondigd. “Voor consumenten is het prettig dat zij de komende weken iedere dag tot 17.00 uur hun decemberaankopen kunnen doen”, stelt winkeliersorganisatie INretail in een eerste reactie. De afgelopen dagen gold voor niet-essentiële winkels al een verplichte sluiting om 18.00 uur.

Veel winkeliers waren in afwachting van de coronapersconferentie bang dat ze wellicht helemaal zouden moeten sluiten vanwege het oprukkende coronavirus.. Dit terwijl de feestdagenperiode voor de non-food retail eigenlijk de belangrijkste tijd van het jaar is. De branche heeft het gevoel dat het kabinet met het nieuwe besluit erkent dat winkels “veilig” zijn.

INretail benadrukt ook dat Black Friday zeer rustig is verlopen, zo baseert de organisatie onder meer op metingen die ze heeft laten uitvoeren door een onderzoeksbureau. De branche had eerder ook een oproep uitgestuurd aan winkels om promoties rond het koopjesfestijn zo veel mogelijk te spreiden over meerdere dagen. Daarnaast werd consumenten aangeraden om vooral op rustige momenten te shoppen. Het was vrijdag ook rustiger in de winkelstraten doordat het in grote delen van Nederland regende, liet een woordvoerder van INretail in de loop van de middag weten.