Zorginstelling InteraktContour lanceert vacaturesong om nieuwe medewerkers te werven

We lezen er dagelijks over in de media: de zorg staat onder toenemende druk. De aandacht gaat dan altijd naar de zorg in de ziekenhuizen, terwijl andere zorgsectoren ook voor uitdagingen staan. Miranda Peters werkt als Manager HR bij InteraktContour, en weet hier alles van. Onder het motto ‘er is altijd iets mogelijk’ richt InteraktContour zich met gespecialiseerde zorg en ondersteuning op mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel. “Mensen wonen vaak een groot deel van hun leven bij ons. Dan kun je door een personeelstekort of verzuim door corona niet zomaar bijvoorbeeld een woonlocatie sluiten.” Vandaar dat Miranda met haar team er alles aan doet om bestaande medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers te vinden. Zo werd onlangs zelfs een heuse vacaturesong gelanceerd die massaal in de media werd opgepikt.

“Hoe kun je je als werkgever onderscheiden? Dat is best lastig”

Het idee van de vacaturesong ontstond door de krappe arbeidsmarkt, vertelt Miranda die al sinds 2000 in de zorg werkt. “Hoe kun je je als werkgever onderscheiden? Dat is best lastig. Daar zijn we over gaan doordenken. We kwamen op het idee van een liedje over een vacature. Waar je normaal ziet dat sollicitanten hun best moeten doen om op te vallen, draaien wij de rollen om. Zanger en schrijver Mattino heeft in samenspraak met ons de vacaturesong geschreven. We hebben op locatie gefilmd en zowel onze cliënten als medewerkers waren enthousiast. We wilden op een positieve manier in beeld komen. Er zit veel vrolijkheid en humor in en zo willen we ook naar buiten treden. We zijn een leuke werkgever en wij zijn ook in voor iets anders.”

Een dag na de release van de vacaturesong kwamen er al reacties binnen en ging het los op social media. En daar is Miranda blij mee, “laten we hopen dat we hiermee een flink aantal nieuwe medewerkers mee binnen gaan halen” Luister hier naar de vacaturesong.

Moeite om mensen te vinden

“Dat het zo moeilijk voor ons is om mensen te vinden, heeft ook te maken met de toenemende complexiteit van de zorg. De problematiek neemt toe en daarmee ook de behoefte aan specialistische expertise bij onze medewerkers. Daarbij worden de mensen ouder, waardoor er andere problemen bijkomen. Al met al ontstaat er hierdoor steeds meer frictie tussen wat er nodig is en wat je kunt krijgen. Dat levert op bepaalde momenten problemen op in de bezetting van diensten. Dan moeten we ZZP’ers in huren, want de zorg moet doorgaan.”

Er zijn gelukkig steeds meer zij-instromers die binnen de zorg willen werken, mede door de coronacrisis. “Wij zien ook dat dit is aangewakkerd en dat is mooi! Maar het is niet voor iedereen is weggelegd om met onze doelgroep te werken. Vanwege hun hersenletsel kunnen onze cliënten “gedragsmatige problemen” vertonen, Dat moet je wel leuk vinden om daarmee om te gaan. Daarnaast is vooral op de woonlocaties ondersteuning nodig bij de algemene dagelijkse zaken zoals eten, wassen en aankleden. Dit werk is niet voor iedereen even aantrekkelijk. Tuurlijk, je wilt je organisatie promoten, maar je moet wel een eerlijk beeld afgeven. Daar staat tegenover dat je vaak langdurig met dezelfde cliënten werkt, hierdoor echt een band opbouwt en er ook echt voor kunt zorgen dat ze binnen de beperking van hun hersenletsel nog vooruitgang boeken.”

Beroerte, ongeluk of hersentumor

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel zijn op een gezonde manier ter wereld gekomen, maar worden gedurende hun leven geconfronteerd met hersenletsel door een beroerte, ongeluk of een hersentumor. Hierdoor zijn ze in mindere of meerdere mate chronisch beperkt. “Wij hebben cliënten die niet mobiel zijn en afhankelijk zijn van een rolstoel, maar ook mensen die thuis wonen, ‘normaal ogen’ en waarvan je aan de buitenkant niet ziet dat ze letsel hebben. Voor deze verschillende type cliënten hebben we woonlocaties waar mensen zo nodig 24 uurszorg krijgen, bieden we dagbesteding en individuele begeleiding bij mensen thuis en behandeling met behulp van het landelijke behandelprogramma Hersenz.”

“Onze mensen zijn die dienst”

Het werkgebied in Midden- en Oost-Nederland is groot en InteraktContour heeft ruim 1.500 medewerkers in dienst. In een zorgorganisatie als de onze zijn het de mensen die de organisatie maken, aldus Miranda. “Wij maken geen producten, maar verlenen een dienst namelijk zorg en begeleiding. Onze mensen zijn die dienst.” De menselijke factor in een organisatie als die van InteraktContour is dus heel belangrijk. “Ons succes wordt bepaald door hoe goed onze mensen zorg verlenen en hoe tevreden onze cliënten zijn. Om daar een bijdrage aan te mogen leveren en ervoor te zorgen dat mensen met plezier naar hun werk gaan, dat ze zich gewaardeerd voelen en dat ze hun werk op een prettige en veilige manier kunnen uitvoeren, dat vind ik heel mooi. Ik mag over al die facetten nadenken en voor ons menselijke kapitaal zorgen.”