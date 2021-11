Aantal nieuwe Covid-opnames verpleegafdelingen onverminderd hoog

Een dag voor de nieuwe maatregelen van het kabinet in werking treden, is de instroom van coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen onverminderd hoog. De verpleegafdelingen hebben afgelopen etmaal 354 nieuwe patiënten met een coronainfectie zien binnenkomen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er zaterdag 2624 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen.

Medewerkers van de verpleegafdelingen verzorgen momenteel 2069 coronapatiënten. Dat is er, ondanks het hoge aantal nieuwe opnames, per saldo één minder dan een etmaal geleden. Dat komt doordat er meer mensen de verpleegafdelingen verlieten dan er nieuw werden opgenomen, bijvoorbeeld omdat ze werden ontslagen uit het ziekenhuis, of overleden. Ook kan het zijn dat patiënten werden overgebracht naar de intensive cares.

Op die afdelingen nam het aantal coronapatiënten dat een bed bezet houdt afgelopen etmaal toe met 27. In totaal behandelen ic-medewerkers op dit moment 555 ernstig zieke coronapatiënten. Er waren 51 nieuwe opnames, maar doordat er ook mensen overleden of de ic mochten verlaten, nam het aantal bezette bedden per saldo minder snel toe.