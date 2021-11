Goedkoop met vakantie, zo doe je dat

We mogen weer met vakantie, maar het blijven onzekere en verwarrende tijden. De sterk gestegen olieprijs maakt vliegreizen een stuk duurder, waardoor een gezin honderden euro’s extra kwijt is aan kosten. Daarnaast passen landen als Oostenrijk de regels aan, waardoor skifanaten met het Janssen vaccin vanaf 3 januari niet meer welkom zijn. Thuisblijven dan maar?

Dat hebben we de laatste tijd vaker gedaan dan we gewend zijn, thuis zijn. Niet raar dus, dat veel Nederlanders behoefte hebben om weer vrij rond te bewegen. We zijn een reislustig volk. 83 procent van de Nederlanders gaat jaarlijks met vakantie, ook al hangt er best een prijskaartje aan. Gelukkig zijn er genoeg manieren om het wat goedkoper te houden. Een vakantie in eigen land bijvoorbeeld, ook wel staycation genaamd. Nederland heeft prachtige natuurgebieden, mooie steden en bijzondere stranden. Waar je ook naartoe gaat in Nederland, je bespaart in ieder geval op vervoer en vliegtickets.

Vliegen vanaf Eindhoven

Wil je toch liever met het vliegtuig de grens over? Kijk dan eens wat verder dan Schiphol. Het is prima en vaak ook goedkoper vliegen vanaf Eindhoven. Daarnaast is het goedkoop parkeren op Airport Eindhoven. Let dus op waar je vandaan vliegt en vergelijk de verschillende vliegvelden. Je kan ook vanaf België of Duitsland vliegen. Via parkcare.nl kan je heel handig kijken bij welk vliegvel het voordelig parkeren is. Het online reserveren van een parkeerplaats bij een airport is met ParkCare binnen een minuut geregeld.

Als je goedkoop met vakantie wil, moet je niet naar de populaire landen vliegen. De Spaanse kust of de Franse Riviera zitten in het hoogseizoen vol met toeristen. De Griekse eilanden kan je ook beter links laten liggen. Vermijd landen waar veel vraag naar is en kies bijvoorbeeld voor Oost-Europa of Tunesië. En als het even kan, vermijd dan het hoogseizoen. Voor de wintersportvakantie blijft Oostenrijk onder Nederlanders populair. Check in deze corona tijd altijd wat de regels zijn.

Besparen met de auto

Ben je van plan om met de auto op reis te gaan? De benzineprijs staat momenteel torenhoog. Gelukkig hanteren onze buurlanden iets goedkopere prijzen. Als je naar Zuid-Frankrijk met vakantie gaat, betaal je een flinke duit aan tolgeld. In sommige gevallen is het voordeliger om wat om te rijden. Plan wat extra tijd in, voorkom files en geniet van de mooie omgeving. Daarnaast bespaar je ook benzinegeld als je niet te hard rijdt. Gelukkig hebben we geen haast, als we met vakantie zijn.

Zelf koken

Kies wat vaker voor lokaal en eet in een restaurant dat niet in de vakantiegids staat. Dat restaurantje waar niet veel mensen zitten, is naar alle waarschijnlijkheid net wat goedkoper. Dit zijn vaak de restaurantjes die net een straatje verder zitten van een toeristische bezienswaardigheid. Wil je het lokale leven proeven? Doe dan aan huizenruil. Het is een geweldige manier om goedkoper op reis te gaan, omdat je de accommodatie bespaart. Daarbij voelt het net even anders als je lokaal in een huis verblijft of in een hotel. Een extra meevaller: je kan koken. Elke avond uiteten, zeker als je met een gezin op pad bent, is best kostbaar. Het voordeel van huizenruil, een appartement of vakantiewoning is dat je zelf kan koken.