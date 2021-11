Kerstcircussen Haarlem, Enschede, Oss en Almere gaan niet door

De kerstcircussen in Haarlem, Enschede, Oss en Almere gaan niet door vanwege de aanscherpte coronamaatregelen. Dit geldt ook voor het Noord-Hollandse Wintercircus in Heerhugowaard, meldt de producent.

“Voorstellingen in de avond mogen niet en met 1,5 meter afstand is het onmogelijk om met veel minder publiek de producties rendabel te krijgen. Met een fantastische ploeg mensen is een jaar lang keihard gewerkt aan prachtige circusshows en natuurlijk is de teleurstelling groot.”, zegt producent René Duursma van NederlandseKerstcircussen.nl.

Het publiek wordt rond de jaarwisseling geïnformeerd over inruilmogelijkheden van de gekochte tickets. De circusproducent hoopt dan ook de nieuwe speeldata bekend te kunnen maken. “Ons doel is volgend jaar het publiek alsnog een ongekende circusbelevenis te geven, want dat verdient iedereen na deze moeilijke tijd.”