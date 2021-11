Meer sluitingen vanwege niet controleren op coronatoegangsbewijs

Vorige week meldde minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat de naleving en controle op het coronatoegangsbewijs nog steeds niet was verbeterd. Een week later gaat het nog steeds niet goed. Dat blijkt uit de laatste handhavingscijfers.

Er zijn vijftien lasten onder dwangsommen opgelegd en zeven keer is een bedrijf gesloten, meldt zorgminister Hugo de Jonge vrijdag aan de Kamer. Verder zijn er afgelopen week minimaal twintig bestuurlijke waarschuwingen gegeven.

Een coronatoegangsbewijs is vanaf 13 jaar nodig in de horeca, bij evenementen en andere activiteiten. Bezoekers kunnen met de coronapas aantonen dat ze gevaccineerd zijn, een negatieve test hebben of dat ze een corona-infectie hebben doorgemaakt.

Naast de pas moet er ook een identiteitsbewijs worden getoond. Vorige week berichtte Grapperhaus aan de Kamer dat er geen enkele sector is waar meer dan pakweg een derde van de bezoekers echt volgens die regel gecheckt wordt.

Het demissionaire kabinet overweegt het gebruik van het coronatoegangsbewijs uit te breiden naar de niet-essentiĆ«le winkels en dienstverlening. Voor het geval deze uitbreiding doorgaat is het “kabinet met de sector bezig om een plan uit te werken om de controles van de ondernemers zo te organiseren dat het adequaat, uitvoerbaar en hanteerbaar is”, aldus De Jonge.

Voor dat plan zal het kabinet ook geld vrijmaken. Eerder werd al 45 miljoen euro vrijgemaakt voor gemeenten en ondernemers om de controle en handhaving op de coronatoegangsbewijs te verbeteren.