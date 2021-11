NCTV is verrast over rellen in Rotterdam

De rellen in Rotterdam hebben Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Jaap Aalbersberg verrast, zegt hij in een interview met het AD. “Ik heb zelf nog als ME’er op linie gestaan tijdens de krakersrellen in Amsterdam. Maar dit was niet rellen om het rellen. We zagen voor het eerst direct geweld gericht op de overheid. Politie en brandweer werden aangevallen als ‘gezicht’ van de overheid.”

Ondanks dat het kabinet vrijdag strengere maatregelen heeft aangekondigd is hij niet bang voor nieuw geweld. “Nee, ik zie nog steeds dat de Nederlandse politie in staat is de rust weer terug te brengen. En je kunt niet zeggen: we bestrijden de pandemie even niet, omdat we geweld vrezen.”

In oktober meldde de NCTV nog dat de protesten afnamen, maar Aalbersberg merkt dat een “radicale onderstroom” onder coronademonstranten weer groeiende is. “Zij zijn het activisme voorbij. Er is echt sprake van extremisme.” Hij wijst erop dat wat er nu hier gebeurt ook in omliggende landen aan de hand is. “In Frankrijk hadden ze de gele hesjes-protesten, in Brussel liep zondag nog een anticoronaprotest totaal uit de hand. In Nederland zijn we zo’n 20 jaar van grote rellen verschoond gebleven. Nu komt onvrede bij ons aan het licht”, aldus Aalbersberg in de krant.

De NCTV zegt dat sociale media een belangrijke rol spelen. “Sociale media zijn op dit moment een blaasbalg, een soort automatische flash mob die het ongenoegen opeens versneld bij elkaar brengt. Vroeger was daar iets voor nodig: een boekje, een lezing of een groep. Nu gaat door die blaasbalg van sociale media radicalisering van eenlingen steeds sneller.”

Volgens hem blijft dit niet beperkt tot alleen Covid. “Bij onderwerpen als de woningnood en klimaat kunnen dezelfde patronen van radicalisering en antioverheidssentiment ontstaan. Vanuit boosheid, teleurstelling. De sentimenten van de toeslagenaffaire spelen nu ook een rol. Voor sommige mensen is het een optelsom.”