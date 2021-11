Ook eerder aangekomen reizigers uit Afrika krijgen testoproep

Reizigers die sinds afgelopen maandag vanuit zuidelijk Afrika zijn aangekomen in Nederland, worden door de GGD opgeroepen zich zo snel mogelijk te laten testen. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat positief geteste mensen in quarantaine moeten.

Het gaat om reizigers die zijn aangekomen vanuit Botswana, Zuid-Afrika, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (Swaziland) en Namibiƫ. Voor die landen geldt sinds vrijdag een inreisverbod voor niet-EU-burgers, vanwege de besmettelijkere Omicron-variant van het coronavirus. Sinds zaterdag 00.01 uur geldt er ook een inreisverbod voor niet-EU-reizigers uit Mozambique.

Bij twee aangekomen vluchten vanuit Zuid-Afrika zijn vrijdag 61 van de 600 reizigers positief getest op corona. Het is nog niet bekend of zij besmet zijn met de nieuwe Omicron-variant.

Nederlanders kunnen nog wel naar zuidelijk Afrika vliegen en mogen daarna ook weer terug naar Nederland. Wel moeten zij bij aankomst in quarantaine. Luchtvaartmaatschappij KLM blijft vooralsnog vliegen naar Zuid-Afrika.