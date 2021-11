Piets weerbericht voor de komende dagen

Droge weer de overhand

Zondag veel bewolking en een paar buien of buitjes (mogelijk hagel en natte sneeuw). Het droge weer heeft verreweg de overhand. Vooral in het noorden nog aardig de zon erdoor. Vooral in de kustgebieden, het Waddengebied en in het IJsselmeergebied meer buien en later ook kans op onweer. Overdag 4 graden in het oosten en zuidoosten tot 7 graden in de kustgebieden. De wind uit noord tot noordwest, zwak of matig. In de kustgebieden tot vrij krachtig met vlagen in kracht 6. In de avond en nacht blijvend buiig in de kustgebieden en op de Wadden. In de nacht -1 tot +3 graden. Gladheid.