Stembussen voor Top 2000 gaan open

Luisteraars kunnen vanaf zaterdag stemmen voor de jaarlijkse Top 2000 van NPO Radio 2. De stembussen gaan om 11.30 uur open en mensen kunnen tot en met vrijdag 16.00 uur hun favoriete nummers insturen.

Het startschot wordt gegeven door dj’s Emmely de Wilt, Frank van ’t Hof en Wouter van der Goes. Gedurende de stemweek kunnen luisteraars stemmen en ook de motivatie achter hun keuzes achterlaten. Stemmers kunnen maximaal 35 nummers insturen.

Op de laatste stemdag wordt rond 16.45 uur de nummer 1 van de 23e editie van de ‘lijst der lijsten’ bekendgemaakt. Vorig jaar was die eer voor Danny Vera met Roller Coaster. De Zeeuwse zanger stootte daarmee Queen van de troon die de Top 2000 in 2019 voor de zeventiende keer aanvoerde met Bohemian Rhapsody. De Britse rockgroep stond vorig jaar op de tweede plaats.

De lijst trapt net als vorig jaar op eerste kerstdag rond middernacht af en wordt gepresenteerd vanuit het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum. De nummer 1 is op oudejaarsavond te horen.