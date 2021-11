Aangifte tegen Willem Engel door 9700 mensen ondertekend

De aangifte tegen Willem Engel, de voorman van actiegroep Viruswaarheid, is in bijna een week tijd door 9700 mensen ondertekend, laat de initiatiefnemer Norbert Dikkeboom zondag weten. “Mensen zijn het zat en zijn blij dat ze nu écht iets kunnen doen”, laat Dikkeboom weten.

Volgens de initiatiefnemers van de aangifte maakt Engel zich schuldig aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting en uitingen met een terroristisch oogmerk. Dikkeboom verzamelde de afgelopen maanden tal van uitspraken van Engel, die volgens hem ronduit strafbaar zijn. “Hij levert op geen enkele, maar dan ook geen enkele manier een bijdrage in het debat, maar veroorzaakt met zijn leugens destabilisatie en polarisatie in de samenleving”, aldus Dikkeboom.

De uitspraken staan verzameld in de openbare aangifte, die mensen kunnen ondertekenen via aangiftewillemengel.nl. Dikkeboom verwacht dat de website nog de komende week in de lucht zal zijn. Daarna zal hij de aangifte overhandigen aan het Openbaar Ministerie. Er is gekozen voor een collectieve aangifte, zegt Dikkeboom, om politiebureaus niet te overspoelen met individuele aangiftes.

Engel is op de hoogte van de aangifte. Volgens de Viruswaarheid-voorman staan er in de aangifte geen strafbare feiten, hij noemt deze dan ook vals.