Coronapatiënten blijven binnenstromen op verpleegafdelingen

De verpleegafdelingen hebben afgelopen etmaal 354 nieuwe patiënten met een coronainfectie zien binnenkomen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er zondag 2624 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, dat zijn er 18 minder dan zaterdag.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 2069 coronapatiënten, iets minder dan zaterdag (2091). Dat komt doordat er meer mensen de verpleegafdelingen verlieten dan er nieuwe patiënten werden opgenomen, bijvoorbeeld omdat ze werden ontslagen uit het ziekenhuis, of overleden. Ook kan het zijn dat patiënten werden overgebracht naar de intensive cares.

Op de intensive cares liggen nu 555 patiënten, 4 meer dan afgelopen etmaal.