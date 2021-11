GGD: Vrijwillige hotel-isolatie kan gedwongen isolatie worden

Reizigers die de afgelopen dagen terugkeerden uit Zuid-Afrika, positief zijn getest op corona en in een isolatie-hotel zijn ondergebracht, zitten daar verplicht. Het hotel in de regio Kennemerland wordt ook bewaakt. “De isolatie werkt op vrijwillige basis”, aldus een woordvoerder van de GGD Kennemerland zondag. “Maar wanneer dat niet houdbaar blijft, kan besloten worden over te gaan op gedwongen isolatie.”

Dat is volgens hem mogelijk op basis van de Wet politiegegevens (WPG). “Hierover moet de voorzitter van de veiligheidsregio dan een besluit nemen.” Voor het verdere verloop van de isolatie maakt het volgens de woordvoerder niet uit of de passagiers de nieuwe, besmettelijkere Omikron-variant hebben opgelopen. Momenteel is niet bekend hoeveel reizigers dat zijn.