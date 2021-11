Twintig aanhoudingen bij verboden demonstratie Nijmegen

Bij een voorgenomen demonstratie van Nederland in Verzet in Nijmegen, die door burgemeester Hubert Bruls was verboden, zijn in totaal twintig mensen opgepakt. De politie meldt dat de aanhoudingen zijn verricht voor onder meer verboden wapenbezit en belediging. Bij de meeste verdachten is er een link met de verboden betoging.

Bruls verbood de demonstratie in de binnenstad van Nijmegen op advies van de politie en de koepelorganisatie GGD GHOR en in overleg met het Openbaar Ministerie (OM) in de Nijmeegse driehoek. Dat advies was “vanwege ernstig risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid en het niet kunnen handhaven van de coronamaatregelen”.

Politie en marechaussee controleerden zondag de toegangswegen naar het centrum van de stad. Een aantal personen werd de toegang tot de stad geweigerd.

Aan het begin van de avond constateerde Bruls dat het relatief rustig was gebleven in Nijmegen. “Grote complimenten aan de politie, marechaussee en andere veiligheidsmedewerkers voor hun inzet. Ook wil ik de ondernemers en bewoners van het centrum en alle Nijmegenaren bedanken voor hun rust en begrip, hoewel deze dag de nodige belemmeringen kende voor een gezellige zondag.”