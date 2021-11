Bijzonder fotoboek Golden Earring vanaf deze week te koop

Nederlands oudste rockband staat volop in de belangstelling, al is de aanleiding hiervoor niet al te vrolijk. Gitarist George Kooijmans kreeg eind vorig jaar de diagnose ALS. Hierdoor is het voor hem onmogelijk om nog op te treden. En dus ging de band noodgedwongen, na een bestaan van 60 jaar, uit elkaar.

Geruisloos gebeurt het niet. De media zijn er bovenop gesprongen. De band is weer vaker op de radio te horen en de NPO heeft een week lang in het teken gestaan van de Golden Earring, met als hoogtepunt een prachtige documentaire door Het uur van de Wolf. Daarnaast verschijnen er tijdschriften en boeken over de band, waaronder een heel bijzonder fotoboek, gemaakt door insiders.

Fotoboek

De broers Roel en Henk Vinkes bezochten sinds eind jaren ’70 van de vorige eeuw veel concerten van de band en groeiden uit van fans tot crewleden tot fotografen voor het Golden Earring Infocentrum. Daardoor kregen ze de kans om foto’s te maken op unieke momenten en plekken, met volop medewerking van de bandleden.

En nu is er dan het fotoboek. Aan het woord zijn Roel Vinkes, vanuit Curaçao waar hij sinds kort woont, en zijn jongere broer Henk uit Apeldoorn. Roel: “Al jaren liepen we rond met het idee om al onze foto’s te bundelen tot een boek, maar het kwam er niet van. We hadden wel een facebookpagina die door veel Earring fans bezocht werd en daar hebben we natuurlijk al vaak foto’s gepost. Maar een echt fotoboek was altijd al onze droom”. Henk vult aan: “Onbewust zijn we daar misschien steeds al mee bezig geweest. We hebben ons archief altijd heel goed geadministreerd en konden dus van al die duizenden foto’s precies zeggen waar de foto’s gemaakt waren en wanneer”.

Eerbetoon

Toen de band aankondigde uit elkaar te gaan, was er natuurlijk eerst grote verslagenheid en natuurlijk de bezorgdheid over het lot van George Kooijmans. Maar al snel kwamen de broers tot de conclusie dat dít het moment was om het boek uit te brengen. Als eerbetoon aan de band die zo belangrijk is geweest voor ze, al die jaren.

Henk: “We hebben wel even getwijfeld. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat men zou denken dat we geld wilden verdienen over de rug van de band”. Roel onderbreekt hem lachend: “Ik ben maar vast verhuisd naar een tropisch eiland.”, om serieuzer door te gaan: “Geld is nooit een drijfveer geweest. We verwachten ook niet heel veel geld over te houden aan dit project, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Sterker nog, een deel van de opbrengst gaan we schenken aan de Stichting ALS Nederland”.

Digitaliseren

Toen eenmaal het besluit genomen was, bleek het een behoorlijke klus te zijn. Eerst moesten alle negatieven en dia’s gedigitaliseerd worden, wat een aantal maanden heeft gekost, terwijl ze daar eigenlijk al jaren mee bezig waren. En toen moesten er keuzes gemaakt worden. Want er waren zoveel mooie foto’s dat ze wel vijf boeken konden vullen. En dus kwamen er lange sessies waarbij ze uit ongeveer 3000 foto’s de helft moesten weggooien. Roel: “Ja, dat deed pijn soms. Sommige foto’s zijn je dierbaar, ook al zijn ze misschien technisch niet perfect. Of soms waren er een aantal die op elkaar leken. En dan kiezen welke mocht blijven. A hell of a job”.

Eigen beheer

Het boek wordt uitgebracht in eigen beheer. Henk: “Daar hebben we natuurlijk hulp bij gehad, want hoewel ik 30 jaar bij een drukkerij heb gewerkt, komt bij het uitgeven van een boek natuurlijk wel meer kijken. Gelukkig kregen we al snel hulp van een aantal mensen die de Golden Earring ook een warm hart toedragen en die allen belangeloos hebben meegewerkt. De eigenaar van drukkerij Den Dool in Sliedrecht waar het boek gedrukt is geloofde heilig in dit project en heeft ons het vertrouwen gegeven, waardoor we dit project konden realiseren.”

Het resultaat is een prachtig fotoboek met veel foto’s van live-concerten, on stage en backstage en zelfs af en toe bij de bandleden thuis. Hoe kwam het dat jullie zo dicht bij de band kwamen? Roel: “Dat kun je allemaal in het boek lezen. Want naast 1047 foto’s staan er ook 30 verhalen in waarin we het een en ander uitleggen. Die verhalen zijn natuurlijk ondergeschikt aan de foto’s, maar voegen voor ons gevoel wel echt wat toe”.

Een tijdperk in beeld

De titel van het fotoboek is: ‘Golden Earring – Een tijdperk in beeld’. Henk: “Hoewel wij dus meer dan 40 jaar concerten hebben bezocht van de band, hebben we niet al die jaren gefotografeerd. Dit boek bestrijkt een tijdperk, met name de jaren ’80. Er staan ook nog wel foto’s in die we in de 21e eeuw hebben gemaakt (toen we vaker kleurenfoto’s maakten), maar de nadruk ligt echt op de tachtiger jaren”. Roel valt bij: “Het grappige was dat we de titel al bedacht hadden, maar dat een van de hoofdstukken, over een fotoreportage bij bassist Rinus Gerritsen thuis, feilloos aan bleek te sluiten bij deze titel. De apparatuur op die foto’s was destijds supermodern, maar bleek veertig jaar later de tand des tijds niet doorstaan te hebben.

Bestellen

Het fotoboek is niet in de winkel te koop, maar kan vanaf 1 december uitsluitend besteld worden op www.fotoboekgoldenearring.nl. De prijs is voor een fotoboek relatief laag, € 34,95. Het boek heeft 272 pagina’s en bevat 1047 foto’s.