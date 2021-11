Grootste groei Covidpatiënten in ziekenhuizen sinds begin januari

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag met 130 toegenomen tot 2772. Dat is de grootste toename sinds 4 januari, aldus cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vergeleken met één jaar geleden liggen er nu ruim 1000 mensen meer in de ziekenhuizen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 2209 coronapatiënten. Dat zijn er 118 meer dan zondag. Op de intensive cares nam het aantal mensen met corona toe met 12 tot 563. Dat is het hoogste aantal sinds 25 mei.

In de afgelopen 24 uur werden er op de verpleegafdelingen 249 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de ic’s werden er 48 mensen opgenomen.

Het LCPS ziet vooralsnog geen signalen dat de ziekenhuisbezetting met Covidpatiënten op korte termijn gaat afnemen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, sprak onlangs de verwachting uit dat het aantal opgenomen patiënten oploopt tot boven de hoogste piek van afgelopen winter van 2800 mensen.