Kuipers: ziekenhuizen hebben de piek nog niet bereikt

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft voorlopig stijgen. Het is verstandig om er rekening mee te houden dat de piek nog niet bereikt is, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

De stijging gaat de laatste weken naar verhouding weliswaar iets langzamer, maar het aantal patiënten blijft nog steeds flink toenemen. Als de stijging doorzet “gaan we in de komende week uitkomen boven het hoogste niveau van de vorige winter. Dan gaan we overall richting de 3000 patiënten”, verwacht Kuipers.

De Nederlandse ziekenhuizen behandelen momenteel 2772 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Daarnaast liggen acht Nederlanders in een Duits ziekenhuis. Begin januari waren bijna 2900 Nederlanders opgenomen.

Kuipers houdt er rekening mee dat het aantal opgenomen patiënten “zeker nog een week” blijft stijgen. Het duurt even voordat het effect van de vorige week aangescherpte maatregelen te zien is in de ziekenhuizen, voegt hij toe. Hij verwacht niet dat de regels over drie weken versoepeld kunnen worden. Pas als de instroom halveert, kunnen ziekenhuizen de zorg voor coronapatiënten weer goed combineren met de zorg voor anderen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) heeft afgelopen week 44 ziekenhuizen gevraagd naar de vaccinatiestatus van de opgenomen patiënten. Het ging om 1227 mensen. Ongeveer de helft van hen was gevaccineerd, de andere helft niet. Bij de gevaccineerden gaat het vooral om mensen van 70 jaar en ouder, die van tevoren al een zwakkere gezondheid hadden. Bij de niet-gevaccineerden zijn het juist vooral mensen die jonger dan 70 zijn en die een goede gezondheid hadden voordat ze in het ziekenhuis kwamen te liggen.