Quarantaine controleren bij voordeur niet te doen voor boa’s

Het aan de voordeur controleren van mensen die in quarantaine zitten is niet te doen voor boa’s. Handhaving bij mensen thuis is een taak van de politie, maar die heeft daar net als de boa-organisatie niet voldoende capaciteit voor. Bovendien worden er in de coronacrisis steeds meer handhavingstaken plotsklaps op het bordje van boa’s geschoven. De grens is allang bereikt, aldus Richard Gerrits, voorzitter van de boa-vakbond BOA ACP.

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge vroeg zondag aan gemeenten om mensen die in quarantaine behoren te zitten ook thuis aan de voordeur te controleren. Hij zei dat naar aanleiding van het opduiken van de Omikronvariant van het coronavirus, die door reizigers uit zuidelijk Afrika is meegebracht naar Nederland. Boa’s zijn de handhavers van een gemeente, dus die zouden dat dan moeten doen.

Volgens vakbondsvoorzitter Gerrits “moet De Jonge eens gaan praten met zijn collega Grapperhaus”. “Hij snapt kennelijk niet dat handhaving het sluitstuk is van alle coronamaatregelen. De regels moeten goed georganiseerd worden, er moet draagvlak zijn en tenslotte kunnen boa’s of politie handhaven, maar niet andersom. We hebben de laatste dagen de verplichte 1,5 meter afstand en het sluiten om 17.00 uur er ineens weer bij gekregen, maar dat is niet zomaar in een dag te organiseren.”