Aantal positieve tests vrijwel gelijk, wel meer opnames en doden

In de afgelopen week zijn 155.152 positieve coronatests geregistreerd. Dat is vrijwel gelijk aan vorige week. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) spreekt van een stabilisatie.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg wel. In de afgelopen week waren de klachten van 1996 mensen zo erg dat ze in een ziekenhuis belandden, tegen 1833 in de week ervoor en 1390 nog een week eerder. Van die 1996 opgenomen coronapatiĆ«nten belandden 367 op de intensive care, zo’n 27 procent meer dan een week eerder.

Het RIVM registreerde 367 sterfgevallen, tegen 265 in de week ervoor.

De GGD’en voerden vorige week een recordaantal van 667.129 coronatesten uit. Daarvan was 21,4 procent positief, tegen een record van 22,2 procent een week eerder.

Het reproductiegetal daalde fors. Het cijfer, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, staat nu op 1,05. Dat is het laagste niveau sinds eind september. Vorige week stond het nog op ongeveer 1,2.