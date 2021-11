Aidsfonds: kind grootste slachtoffer minder hiv-testen om corona

Kinderen wereldwijd zijn tot nu toe het grootste slachtoffer van het minder testen op het hiv-virus door de coronacrisis. Zij hebben vorig jaar veel minder vaak de nodige levensreddende medicijnen gekregen. De jarenlange daling van het aantal kinderen dat overlijdt aan de gevolgen van aids, de ziekte die door hiv wordt veroorzaakt, is daardoor gestopt. Dat meldt het Aidsfonds op basis van nieuwe cijfers van UNAIDS, een onderdeel van de Verenigde Naties dat zich richt op het aanpakken van hiv en aids.

Kinderen krijgen het hiv-virus bij de geboorte of later via moedermelk. Uit angst voor een coronabesmetting durven moeders in met name Afrikaanse en Aziatische landen volgens het Aidsfonds niet in het ziekenhuis te bevallen. Daardoor worden hun kinderen niet op hiv getest. Het aantal consulten voor kinderen onder de vijf jaar nam in die landen fors af. Zonder levensreddende medicatie overlijdt de helft van deze kinderen met hiv voor het tweede levensjaar, aldus het Aidsfonds. Een woordvoerster noemt dit “erg verontrustend”.

Verder meldt het Aidsfonds dat het aantal afgenomen hiv-testen wereldwijd dit jaar verder is afgenomen, met 22 procent vergeleken met dezelfde periode in 2020. In het eerste jaar dat het coronavirus zich op grote schaal over de wereld verspreidde, had bijna driekwart van alle lopende hiv-testprogramma’s last van gevolgen van het coronavirus, meldde het Aidsfonds een jaar geleden. Nu nog steeds kan de helft van die programma’s volgens de stichting niet volledig worden uitgevoerd.