Milieuorganisaties blij met sluiting kolencentrale Rotterdam

Het is goed nieuws dat de Onyx-kolencentrale in Rotterdam op korte termijn dichtgaat om Nederland te helpen bij het halen van de klimaatdoelen. Dat zeggen milieuorganisaties Greenpeace Nederland, Urgenda en Milieudefensie in een reactie.

“De centrale in Rotterdam staat in de top 10 van grootste uitstoters van Nederland”, aldus Faiza Oulahsen, hoofd klimaat en energie van Greenpeace Nederland. De organisatie heeft lang op de sluiting van de centrale op de Maasvlakte gewacht. “We moeten wel eerlijk zijn, het heeft veel te lang geduurd. We hadden dit nieuws al veel eerder verwacht, want het is al lang duidelijk hoeveel schade zo’n kolencentrale aanricht aan de luchtkwaliteit, gezondheid, natuur en het klimaat.” Greenpeace Nederland hoopt dat het spoedig gedaan is met het stoken in de centrale en dat de andere drie kolencentrales in Nederland ook snel sluiten.

Directeur Marjan Minnesma van duurzaamheidsorganisatie Urgenda is eveneens blij met het nieuws. Wel vindt ze dat dit besluit “erg lang” heeft geduurd. “Maar weer een stap in de goede richting. Nog drie te gaan.” Daarmee doelt Minnesma op de andere drie kolencentrales in Nederland.

Campagneleider van Milieudefensie Kirsten Sleven noemt de versnelde sluiting van de kolencentrale “ontzettend goed nieuws”. “Mits de werknemers van de kolencentrale worden beschermd.” Milieudefensie zet wel vraagtekens bij de subsidie die de eigenaar van de centrale krijgt. “Tenslotte kocht de eigenaar de centrale in 2019, toen was al lang duidelijk dat er voor kolenstook geen lang leven beschoren zou zijn.”

Demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat) maakte dinsdag bekend dat de eigenaar van de centrale maximaal 212,5 miljoen euro krijgt voor het eerder sluiten en ontmantelen van de installatie. Zodra aan alle voorwaarden is voldaan kan de centrale binnen twee maanden stoppen. De ontmanteling van de centrale duurt maximaal drie jaar.

Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. Zo moet Onyx Power een sociaal plan vaststellen en steun geven aan werknemers die mogelijk hun baan verliezen. Ook moet de Europese Commissie uitsluitsel geven dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Het kabinet heeft verder met Onyx afgesproken dat wordt afgezien van een eerder verleende subsidie voor het bij- en meestoken van biomassa.