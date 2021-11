Marine gaat twee nieuwe fregatten naar vrouwen vernoemen

De marine gaat twee nieuwe fregatten vernoemen naar vrouwen, schrijft demissionair minister Henk Kamp van Defensie aan de Tweede Kamer. Eind vorig jaar nam de Kamer een motie van GroenLinks aan waarin hierop werd aangedrongen.

De Traditiecommissie Koninklijke Marine zal met een voorstel voor de namen komen. De fregatten worden naar verwachting in 2028-2029 in gebruik genomen. GroenLinks (en eerder ook al de VVD) suggereerde om een marineschip te vernoemen naar de in 2015 overleden Francien de Zeeuw, de eerste vrouwelijke militair van Nederland.

Marineschepen dragen tot dusver de naam van een stad, een man of een dier. Kamp meldt dat de zes nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen van de marine worden vernoemd naar havensteden: Zr.Ms. Vlissingen, Zr.Ms. Scheveningen, Zr.Ms. IJmuiden, Zr.Ms. Harlingen, Zr.Ms. Delfzijl, en Zr.Ms. Schiedam.

Nederland schaft de schepen samen met Belgiƫ aan. Dat land vernoemt zijn zes nieuwe mijnenjagers ook naar steden. De Nederlandse en Belgische marines werken zeer nauw samen. Belgiƫ neemt het voortouw bij de aankoop van de twaalf mijnenjagers, Nederland doet dat bij de vervanging van de vier M-fregatten van beide landen.