Omikron-variant heeft ook al in Nederland besmetting veroorzaakt

De Omikron-variant van het coronavirus heeft zich ook al binnen de landsgrenzen van Nederland verspreid. Een van de mensen die de variant al eerder heeft opgelopen, buiten de veertien mensen die besmet terugkwamen uit Zuid-Afrika, was niet op reis geweest. Dat laat een woordvoerder van het RIVM weten.

Het instituut meldde eerder op dinsdag al dat twee mensen die op 19 en 23 november positief testten de Omikron-variant bij zich droegen. Dat is gebleken uit nadere analyse van hun testmonsters. Een van die twee mensen had geen reishistorie, zoals het RIVM dat noemt, de ander was wel recent in het zuiden van Afrika geweest.

De twee gevallen staan volgens de woordvoerder los van elkaar. Door wie de persoon die niet op reis is geweest is aangestoken, hopen het RIVM en de GGD nog te herleiden met zogeheten bron- en contactonderzoek. Vooralsnog is het onduidelijk. In welke regio’s de betrokkenen wonen, willen de instanties niet kwijt.

Omikron is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een “zorgwekkende” variant. Die term krijgen gemuteerde versies van het virus die mogelijk besmettelijker of schadelijker zijn. In hoeverre dat echt zo is moet nog blijken uit wetenschappelijk onderzoek. Wel is duidelijk dat het aantal coronabesmettingen in Zuid-Afrika in korte tijd snel is toegenomen sinds deze variant daar eerder deze maand zijn intrede deed.