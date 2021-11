Onderzoek: financiële gezondheid umc’s hobbelt achteruit

De acht Nederlandse academische ziekenhuizen zijn er in financieel opzicht opnieuw slechter voor komen te staan in het afgelopen jaar. Volgens een onderzoek van accountants- en adviesbureau BDO Accountants & Adviseurs scoren ze gemiddeld een 6,8 voor hun ‘financiële gezondheid’, vergeleken met een 7,3 een jaar eerder. In 2018 scoorden ze nog een 7,8 en het jaar daarvoor een 9,2.

De onderzoekers keken naar financiële kengetallen van de ziekenhuizen zoals rendement, de operationele winst en solvabiliteit. Ze stellen vast dat de resultaten steeds meer onder druk komen te staan, vooral door stijgende kosten en personeelstekorten.

De ziekenhuizen krijgen er geen geld bij, terwijl ze meer patiënten moeten helpen. “De dalende resultaten, de financiële impact van de coronapandemie en de krappe arbeidsmarkt maken het er voor umc’s niet eenvoudiger op”, aldus BDO.

De accountants baseren het onderzoek op de gepubliceerde jaarcijfers over 2020.