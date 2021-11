Ouderen krijgen phishingmails van oplichters over boosterprik

Ouderen in Nederland ontvangen de laatste paar dagen mails van oplichters, die proberen hun bankgegevens in handen te krijgen. In de mail staat dat ouderen verplicht zijn om een boosterprik te halen, en dat ze een afspraak kunnen maken door op een link in de mail te klikken en in te loggen bij hun bank. Die banksite is nagemaakt. Het is niet bekend hoeveel mensen in de oplichtingspoging zijn getrapt.

GGD GHOR Nederland heeft dinsdag gewaarschuwd voor de phishingmails. Mensen worden nooit per mail uitgenodigd voor een vaccinatie, zegt de koepel van de regionale gezondheidsdiensten. Die voegt eraan toe dat elke prik vrijwillig is, en dat er geen enkele reden is om bij een bank in te loggen, omdat vaccinatie gratis is.