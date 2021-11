Piets weerbericht: woensdag stormachtig

Vandaag geregeld regen. Ook geregeld droge perioden. Vanmorgen met name in het noorden een lange periode met droog weer. Vanmiddag eerst ook in het oosten. Hoge temperaturen van 9 en 10 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest, windstoten in kracht 7. Vanavond en de komende nacht ook regen en enkele drogere perioden. Later vannacht pittige buien. Een harde zuidwester met windstoten in kracht 8 en 9!

Stormachtige dag

Woensdag regen en lichte regen met droge perioden. Vooral later in de middag een lange periode met droog weer. Overdag maar liefst 10 of 11 graden. Het wordt een stormachtige dag. De west- tot noordwestenwind is krachtig of hard met windstoten in kracht 8 of 9. In het Waddengebied komt een stormkracht 9 te staan uit noordwest met windstoten in kracht 10 of 11.

In de avond neemt de wind af tot krachtig of hard en flinke droge perioden. In de nacht opklaringen, nog stormbuien en de temperatuur gaat terug naar 1 of 2 graden. In de kustgebieden 4 of 5 graden.

Donderdag

Donderdag een paar buien en buitjes, de zon erbij en het droge weer heeft de overhand. Overdag 6 of 7 graden. In de avond en nacht eerst opklaringen en 0 tot +2 graden. Later regen. Vrijdag en zaterdag periodiek regen en deze dagen overdag 6 of 7 graden. In de nacht van zaterdag op zondag 0 of +1 graden. Zondag de zon erbij met 4 of 5 graden en in de nacht 0 tot -2 graden. De lichte vorst met name in het noorden en oosten.