Vooral jonge kinderen en ouderen positief getest op coronavirus

De jongste kinderen en de oudste ouderen, in die twee groepen zijn in de afgelopen week opvallend veel positieve coronatests te zien. Bij jongeren en jonge volwassenen daalt het aantal nieuwe gevallen juist, komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Iets meer dan 3600 kinderen van 0 tot en met 4 jaar oud zijn in de afgelopen week positief getest. Dat is 38 procent meer dan in de week ervoor.

Bij de cijfers van vorige week was onder 5- tot en met 14-jarigen, dus de schoolgaande kinderen, juist de grootste toename te zien. Nu is de groei daar veel kleiner, bijna 6 procent.

Naar verhouding zijn de 5- tot en met 14-jarigen nog wel de grootste groep, met meer dan 1800 positieve tests op elke 100.000 kinderen van die leeftijd. Onder hun ouders, de 35- tot en met 44-jarigen, zijn ook vrij veel positieve tests te zien, ruim 1100 op elke 100.000 mensen in die leeftijdscategorie.

Bij 15- tot en met 19-jarigen daalde het aantal positieve tests afgelopen week met 8 procent en bij twintigers met 13 procent.

Iets meer dan 300 mensen van 95 jaar en ouder testten in de afgelopen week positief, dat is 17,5 procent meer dan de week ervoor. Bij zeventigers en tachtigers bleef het aantal nieuwe gevallen ongeveer gelijk.