Een op de tien ziekenhuismedewerkers zit momenteel ziek thuis. Het verzuim op de intensive cares is gestegen tot bijna 10 procent. Op de verpleegafdelingen is 9 procent van de medewerkers niet inzetbaar. Dat heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), woensdag gezegd in de Tweede Kamer.

In september, vlak voor het begin van de huidige golf, was ruim 6 procent van de artsen en verpleegkundigen niet in staat om te werken.