Farmers Defence Force verliest rechtszaak over uitlatingen Kaag

De rechtbank in Den Haag heeft de klachten van de Farmers Defence Force over politica Sigrid Kaag afgewezen. FDF meende dat Kaag in het tv-programma Nieuwsuur, in een publicatie van persbureau ANP en in een LinkedIn-bericht onrechtmatige uitlatingen had gedaan en eiste 30.000 euro immateriële schadevergoeding. De kantonrechter heeft de vorderingen woensdag afgewezen.

D66’er Kaag zei begin dit jaar in Nieuwsuur dat FDF zich schuldig heeft gemaakt aan, of betrokken is geweest bij het omverrijden van hekken en bedreiging van journalisten. Volgens de organisatie wordt zij hiermee aangetast in haar eer en goede naam. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de uitlating van Kaag voldoende feitelijke grondslag heeft en daarom niet onrechtmatig is.

“Dat op 1 en 16 oktober 2019 door protesterende boeren hekken zijn omgereden staat vast. Ook staat vast dat journalisten hebben gezegd dat zij zich bedreigd voelen door leden van Farmers Defence Force. De protestorganisatie Farmers Defence Force was (mede)organisator van de protesten en heeft met stevige taal opgeroepen om aan die protesten deel te nemen. Farmers Defence Force heeft zich niet publiekelijk van de gedragingen van de achterban gedistantieerd.”

De rechter weegt ook mee dat de uitspraken zijn gedaan in het publieke debat. “Een politicus komt, ook buiten het parlementaire debat, een grote mate van vrijheid toe wanneer het gaat om het voeren van het maatschappelijke debat en het daarbij aan de kaak stellen van misstanden.”

In het interview met het ANP en in het LinkedIn-bericht spreekt Kaag over “boeren”, Farmers Defence Force wordt niet genoemd. “Deze uitlatingen zijn alleen al om die reden niet onrechtmatig”, aldus de rechter.